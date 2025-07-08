شكرا لمتابعة خبر عن كنغر يتجول في المزاحمية غرب الرياض ويثير دهشة المواطنين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار ظهور كنغر هارب يتجول في شوارع محافظة المزاحمية غرب مدينة الرياض حالة من الاستغراب والدهشة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة مطاردته من قبل عدد من الأشخاص.

وظهر الحيوان وهو يقفز بين السيارات على الطريق العام، بينما يحاول بعض المارة اللحاق به في مشهد غير مألوف داخل البيئة المملكة، وسط تعليقات متباينة بين منبهر ومتحفظ على اقتناء مثل هذه الحيوانات.

وأكد عدد من الخبراء البيئيين أن الكنغر يُعد من الحيوانات الجرابية التي تعيش في أستراليا ولا يوجد له أي تواجد طبيعي في البيئات البرية داخل المملكة، وأشاروا إلى أن ما حدث يُعد حالة استثنائية، غالبًا ما يكون سببها اقتناء غير منظم للحيوانات الغريبة.

ورجحت مصادر أن الكنغر الهارب يعود إلى إحدى الاستراحات أو المزارع الخاصة التي تُقتني فيها حيوانات غير محلية، في ظل ضعف الرقابة على بعض هذه المنشآت. وأكد مختصون أن اقتناء هذه الحيوانات دون إشراف بيئي يمثل خطرًا على التوازن الطبيعي والسلامة العامة.

وفي هذا السياق، حذر نائب رئيس الهيئة الوطنية للحياة الفطرية سابقًا من خطورة التعامل العشوائي وغير الاحترافي مع الحيوانات البرية أو الغريبة عن البيئة المحلية، خاصة تلك التي قد تتصرف بشكل غير متوقع وتهدد السلامة في الأماكن العامة.

ومن المنتظر أن تفتح الجهات المختصة تحقيقًا في الحادثة، لفحص كيفية دخول الكنغر إلى البلاد أو خروجه من منشأه، وتطبيق اللوائح التنفيذية بحق المخالفين لنظام الاتجار بالحيوانات البرية، والتي تتابعها وزارة البيئة والمياه والزراعة عن كثب.

وأشعل هذا الحدث غير المعتاد منصات التواصل الاجتماعي، وتصدّر وسم كنغر في المزاحمية قائمة الترند في المملكة، وسط تعليقات طريفة وتساؤلات قانونية وبيئية.