شكرا لمتابعة خبر عن إقامة The Ring IV في موسم الرياض بنزالات عالمية على 4 ألقاب كبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إقامة النسخة الرابعة من العرض العالمي The Ring IV، يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل، في صالة ANB أرينا بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشهد الحدث 4 مواجهات رئيسية على ألقاب عالمية بارزة، تجمع نخبة من نجوم الملاكمة المحترفة، في ليلة منتظرة تُعزّز من مكانة المملكة كوجهة بارزة للملاكمة العالمية.

ويتصدّر الحدث، النزال المرتقب على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) في وزن الوسط، الذي يجمع بين الأمريكي Devin Haney ومواطنه Brian Norman Jr، يدخل كل من الملاكمين الأمريكيين Devin Haney وBrian Norman Jr، النزال الرئيسي بسجل احترافي خالٍ من الهزائم، إذ حقق هاني 32 انتصارًا (منها 15 بالضربة القاضية)، فيما سجّل نورمان 28 فوزًا (منها 22 بالضربة القاضية)، ويأتي هذا اللقاء بعد فوز كلٍ منهما في نزاله الأخير، حيث تغلّب هاني على Arnold Barboza Jr، فيما تمكّن نورمان من حسم مواجهته أمام الملاكم الياباني Jin Sasaki بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، ما يعكس الجاهزية العالية للطرفين ويُضفي على النزال طابعًا تنافسيًا استثنائيًا.

أما النزال الثاني، فيجمع بين الأمريكي David Benavidez، حامل لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن الخفيف الثقيل، والبريطاني Anthony Yarde، ويدخل بنفيديز بسجل مثالي من 30 انتصارًا دون أي خسارة، منها 24 بالضربة القاضية، في أول دفاع له عن اللقب، بينما يسعى يارد، الذي يملك سجلًا يتضمن 27 فوزًا (24 منها بالضربة القاضية), مقابل 3 خسائر إلى انتزاع اللقب في مواجهة يتوقع أن تتسم بالقوة والندية.

وفي وزن الخفيف، يلتقي الأمريكي Abdullah Mason مع البريطاني Sam Noakes على لقب منظمة WBO الشاغر في هذه الفئة، ويمتلك ماسون سجلًا مثاليًا من 19 فوزًا (منها 17 بالضربة القاضية) دون خسارة، فيما يدخل نوكس النزال بسجل مماثل يضم 17 انتصارًا (منها 15 بالضربة القاضية) دون أي هزيمة.

وتُختتم البطاقة بنزال مرتقب في وزن الذبابة الخارق (Super Bantamweight)، يجمع بين حامل اللقب الأمريكي Jesse “Bam” Rodriguez، وصاحب السجل النظيف الأرجنتيني Fernando Martinez.

ويخوض رودريغيز النزال وفي رصيده 21 فوزًا دون أي خسارة، (منها 14 بالضربة القاضية), بينما يحمل مارتينيز سجلًا من 18 فوزًا دون هزيمة (منها 9 بالضربة القاضية).

وتُقام المواجهة على لقب The Ring، في لقاء يُنتظر أن يقدّم مستوى فنيًا عاليًا يجمع بين السرعة والتكتيك والدقة.

ويمثل The Ring IV امتدادًا لسلسلة من أحداث الملاكمة الدولية التي تستضيفها المملكة، وذلك تتويجًا للنجاح الذي حققته عروض الملاكمة السابقة ضمن فعاليات موسم الرياض، في إطار ما تشهده المملكة من تطور متسارع في استقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية