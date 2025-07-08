شكرا لمتابعة خبر عن خسوف كلي للقمر في سماء المملكة والوطن العربي بعد 60 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُشاهد الخسوف الكلي للقمر في سماء المملكة والوطن العربي في 7 سبتمبر 2025.

‎وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الخسوف فرصة لمشاهدة القمر يتحول إلى لون أحمر برتقالي عند مروره بكامل ظل الأرض.

‎أكد أبو زاهرة أن الظروف الجوية ستكون مواتية لرصد الخسوف في معظم مناطق المملكة والوطن العربي، حيث يمكن مشاهدته بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي أدوات فلكية، مع إمكانية استخدام التلسكوبات والكاميرات الفلكية للراغبين في توثيق الحدث بصور احترافية.

‎وأتم: “لا تفوتوا هذه الفرصة لتكونوا جزءاً من تجربة فلكية مبهرة، وابدأوا التحضير لها من الآن، فهذا الحدث لن يتكرر قريباً، وسيكون بلا شك من أجمل ما يمكن أن تراه أعينكم في السماء”.