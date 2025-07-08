شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب التعليم بتوفير وجبة فطور يومية للطلاب في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير وجبة فطور يومية صحية وميسرة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، مع تطوير معايير الرقابة على المقاصف المدرسية.

كما طالب المجلس ببناء استراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات؛ تحقق الاستفادة المثلى من الأصول وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.

وشدد المجلس على الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين الوزارة من الوصول إلى البيانات ونتائج الاختبارات الوطنية، والتقييمات الدولية للطلاب.

وأكد المجلس أن الوزارة عليها التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لدراسة تباين متوسط أداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية، والعمل على رفع مستوى الأداء.