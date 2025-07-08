شكرا لمتابعة خبر عن آلة ذكية بالحدائق لتوفير الطعام للقطط وإعادة تدوير العلب البلاستيكية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لاقت فكرة الآلة الذكية في الحدائق، التي تُستخدم لتوفير الطعام والغذاء للقطط، وإعادة تدوير العلب البلاستيكية اشادات واعجاب الكثيرين.

‎وقال ممثل أمانة حائل، محمد بن غسان: “هذه المبادرة تجمع بين البعد البيئي والإنساني، وذلك ضمن جهود أمانة منطقة حائل في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية”.

‎وأضاف ” تهدف هذه المبادرة إلى تقليل النفايات البلاستيكية، وإعادة تدويرها والاستفادة منها، ويتم ذلك من خلال وضع العبوات البلاستيكية الفارغة داخل الآلة، التي تقوم بعد ذلك بإخراج طعام آمن ونظيف للحيوانات الضالة.

‎وتابع: “تأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية السعودية 2030 في ترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية”.