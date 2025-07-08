شكرا لقرائتكم خبر كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينطلق في الرياض برعاية رقمية متكاملة من مجموعة stc ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع انطلاق فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، تتحوّل العاصمة الرياض إلى وجهة عالمية لعشاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم، وتؤدي مجموعة stc دوراً محورياً كمحرك رئيسي للبطولة الأكبر من نوعها من خلال تقديم بنية تحتية متطورة وخدمات تقنية ذكية تجعل من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 تجربة لا تُنسى للاعبين والمشجعين على حد سواء.

فمن خلال استثمارات نوعية وحلول متقدمة، لا تقف جهود stc عند توفير اتصال سريع ومستقر، بل تضع بصمتها على كل لحظة من لحظات البطولة، من خدمة الاتصال المستقر، إلى البث المباشر عالي الدقة، وصولاً إلى التفاعل الجماهيري والمحتوى الرقمي المتكامل، بصفتها الشريك الرائد والمؤسس لأكبر حدث في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وضمن استعداداتها لنسخة 2025، سخّرت stc أحدث تقنيات الاتصال والبنية التحتية الرقمية التي تواكب الطموحات العالمية لضمان تغطية شاملة لمواقع البطولة، وشملت هذه الاستعدادات نشر 21 موقعاً لشبكة حلول داخلية مزودة بأكثر من 576 هوائياً لتغطية خدمات الجيلين الرابع (4G) والخامس (5G)، في منطقة البطولة في البوليفارد مما يضمن سرعات إنترنت عالية لتوفير بيئة تنافسية مثالية للاعبين والجمهور.

ولضمان تجربة تشغيل مثالية، أنشأت stc أحد أكبر مراكز التشغيل في المنطقة، مزوداً بشاشات بدقة 168 ميجابكسل، لرصد أداء البنية التحتية الرقمية بشكل لحظي وضمان الاستجابة الفورية. كما فعّلت المجموعة شبكة تشغيل معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال نظام SDN الذي يتيح إدارة مرنة لحركة البيانات دون انقطاع، مع اعتماد آليات استباقية لتحسين جودة الاتصال وضمان استمرارية الخدمة طوال مدة البطولة.

ولحماية البنية التحتية الرقمية من أي تهديدات إلكترونية، قامت stc بتفعيل منظومة حماية سيبرانية متقدمة عبر ذراعها الخاص بالأمن السيبراني sirar، تشمل حماية خوادم الألعاب من هجمات حجب الخدمة(DDoS) ، ما يوفر بيئة رقمية آمنة للبطولة.

وإلى جانب جاهزيتها التقنية، تعزّز stc حضورها في البطولة بحلول رقمية مصممة خصيصاً لمجتمع الألعاب. حيث تقدم باقة "Level Up" التي توفر بيانات إضافية لأشهر الألعاب ومنصات البث، بما يضمن اتصالاً موثوقاً واستجابة فائقة أثناء اللعب. كما توفر المجموعة بنية تحتية ذكية مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء، تشمل الاتصال السريع والإضاءة التفاعلية والأوامر الصوتية، لتقديم بيئة رقمية مثاليه لمرتادي هذا الحدث العالمي.

وتعزز stc التفاعل مع جمهور البطولة من خلال حملات رقمية وجوائز مباشرة، تشمل سحوبات عبر تطبيق mystc ونقاط "قطاف" وهدايا من شركاء مثل Flyin وJahez وResal، ما يثري تجربة الزوار في موقع الحدث.

من جهتها، تتيح منصة stc tv بثاً مباشراً لجميع مباريات البطولة، إلى جانب مكتبة محتوى ضخمة تضم أكثر من 25 ألف عمل متنوع من أفلام ومسلسلات وقنوات تلفزيونية، مدعومة بمزايا متقدمة مثل التحكم العائلي والمشاهدة لاحقاً، بما يمنح الجمهور تجربة مشاهدة مرنة وغنية لجميع المتابعين من حول العالم.