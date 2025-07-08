شكرا لمتابعة خبر عن الالتزام البيئي يطلق تمرين استجابة 17 في ينبع غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يستعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، غدًا الثلاثاء، لإطلاق التمرين التعبوي السابع عشر “استجابة 17” على سواحل مدينة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو 2025، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

ويهدف التمرين إلى محاكاة حادث تسرب زيتي في البيئة البحرية، واختبار الجاهزية الوطنية للاستجابة السريعة لمثل هذه الحوادث البيئية الطارئة، من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحماية السواحل.