شكرا لقرائتكم خبر رئيس جامعة الملك سعود يدشن مقرري الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي بعمادة «الأولى المشتركة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك سعود المكلَف الدكتور علي بن محمد مسملي، بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع بناء القدرات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور أحمد الغامدي، بمقر الجامعة في الرياض أمس، مقرري «مهارات الحاسب الآلي» و»الذكاء الاصطناعي»، في قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة الأولى المشتركة.

ووقع رئيس الجامعة المكلف مذكرة تعاون لتشغيل معمل الذكاء الاصطناعي في عمادة السنة الأولى المشتركة.

وأكد الدكتور مسملي، خلال حفل التدشين، حرص جامعة الملك سعود على تحديث جميع البرامج والمقررات الدراسية بما يواكب التطورات والتحديات العالمية في مختلف المستويات التعليمية والأكاديمية، لافتا إلى التعاون القائم بين الجامعة و»سدايا» في جميع المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور محمد بن هندي الغامدي، أن المقررين الأكاديميين يقدمان مهارات تأسيسية في الذكاء الاصطناعي لجميع طلاب وطالبات الجامعة، بغض النظر عن تخصصاتهم.

وبين أن معمل الذكاء الاصطناعي، سيكون حاضنة لتطبيقات الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التحول المؤسسي الذي تشهده الجامعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.