شكرا لقرائتكم خبر استعراض تجربة المملكة في التنمية المستدامة ضمن «إكسبو 2025 أوساكا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في فعاليات «إكسبو 2025» بمدينة أوساكا اليابانية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في إطار تعزيز الحضور الدولي للقطاع غير الربحي السعودي.

ورأس المركز وفد رسمي ضم ممثلين عن 8 منظمات غير ربحية سعودية، ضمن مسعى وطني لعرض التجربة السعودية الرائدة في تنمية القطاع، وتعزيز أطر التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

وشهدت المشاركة تنظيم المركز لجلسة حوارية تحت عنوان «مستقبل القطاع غير الربحي»، سلطت الضوء على فرص وتحديات القطاع ودوره في دعم مستهدفات التنمية الوطنية، إضافة إلى إبراز النماذج المؤسسية الناجحة في المملكة، والتجارب الملهمة التي تسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع.

وعقد المركز اجتماعا تنسيقيا جمع بين المنظمات غير الربحية السعودية ونظيراتها اليابانية، بهدف استكشاف مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة، وبناء الشراكات الفاعلة، وتطوير السياسات التي تدعم استدامة القطاع وتعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي المركز إلى إبراز النمو المشهود للقطاع غير الربحي في المملكة، والتعريف بإسهاماته في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية من خلال منظماتها غير الربحية الفاعلة.

وأكد المركز أن هذه المشاركة تمثل فرصة استراتيجية لاستعراض تجربة المملكة في تنمية القطاع غير الربحي، وبحث سبل التعاون الدولي، خصوصا مع اليابان، بما يسهم في تمكين القطاع غير الربحي من الاضطلاع بدور أكبر في التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المنظمات في البلدين.