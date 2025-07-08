جامعة طيبة تطلق برنامج تجسير البكالوريوس في تقنية الأشعة التشخيصية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج تجسير البكالوريوس في تقنية الأشعة التشخيصية؛ الذي يهدف إلى تأهيل الممارسين الصحيين الحاصلين على دبلوم في تقنية الأشعة التشخيصية ورفع كفاءتهم الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يسعى إلى إعداد مختصين مؤهلين في التصوير الطبي الإشعاعي، قادرين على تطبيق أحدث تقنيات الفحص الإشعاعي والالتزام بمعايير الأمان والسلامة المهنية، ضمن بيئة تعليمية تدعم التعلم العملي والتطبيقي.

ويستهدف البرنامج الممارسين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص، الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية والحصول على شهادة بكالوريوس معتمدة، حيث تتراوح مدة الدراسة من سنتين إلى سنتين ونصف، حسب مدة دراسة الدبلوم السابقة.

وبينت الجامعة أن التقديم سيكون متاحا خلال الفترة من 11 حتى 22 محرم 1447 هـ، فيما ستجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين خلال الفترة من 25 حتى 29 محرم، على أن يتم إعلان النتائج الأحد 2 صفر 1447 هـ.

ودعت جامعة طيبة الراغبين في الالتحاق إلى زيارة بوابة القبول الالكتروني.