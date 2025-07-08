جامعة طيبة تطلق برنامج تجسير البكالوريوس في علوم المختبرات السريرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة برنامج تجسير البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات السريرية، وذلك ضمن جهودها في دعم الممارسين الصحيين وتمكينهم من استكمال مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
ويستهدف البرنامج حملة دبلوم علوم المختبرات السريرية والعاملين في هذا المجال، ممن يتطلعون إلى تطوير مؤهلاتهم والحصول على درجة البكالوريوس المعتمدة.
ويمتد البرنامج من سنتين إلى سنتين ونصف، وذلك بحسب مدة دراسة الدبلوم السابقة، ويبدأ التقديم من 11 إلى 22 محرم 1447هـ، في حين تجرى المقابلات خلال الفترة من 25 إلى 29 محرم، ويعلن عن النتائج الأحد 2 صفر.
ويتميز البرنامج بمحتوى أكاديمي حديث يواكب التطورات الطبية، ويشمل تدريبات متقدمة تعزز المهارات الإكلينيكية، إضافة إلى شراكات مجتمعية تدعم الحضور المهني، في بيئة جامعية معترف بها داعمة للتميّز.
ويمكن للمهتمين بالتسجيل الاطلاع على جميع التفاصيل والشروط من خلال بوابة القبول الالكتروني على موقع الجامعة.
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