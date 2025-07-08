شكرا لقرائتكم خبر شركة تطوير مطار الملك سلمان توقع مذكرة تفاهم تعاون لتعزيز استخدام الطاقة المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع مذكرة تفاهم تعاون مع شركة الوقود الحيوي المحدودة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في استخدام وقود الديزل الحيوي بديلا مباشرا للديزل الأحفوري خلال مرحلة إنشاء المطار، مع إمكانية التوسع في استخدامه خلال مرحلة التشغيل مستقبلا إذا دعت الحاجة.

وبموجب الاتفاقية ستسهم شركة الوقود الحيوي في دعم مطار الملك سلمان الدولي عبر توفير حلول الطاقة البديلة من خلال وقود الديزل الحيوي B100 لاستخدامه في الأعمال الإنشائية، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الناتجة عن المشروع، وذلك انسجاما مع مستهدفات المملكة لتحقيق الحياد الصفري.

وبين الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، ماركو ميهيا، أن التعاون يمثل خطوة عملية نحو بناء مطار يراعي أعلى معايير الاستدامة البيئية، ويعكس تبني حلول طاقة بديلة تواكب التوجهات العالمية في الحد من الانبعاثات، منوها بأهمية الشراكات النوعية لتحقيق الأهداف، بالتزامن مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة الوقود الحيوي، عبدالله العتيبي، إلى الشراكة مع شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، في أحد أبرز مشاريع البنية التحتية في المملكة، في توفير وقود حيوي عالي الجودة، يسهم في دعم رؤية المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك ضمن المشاريع الكبرى.

وأفاد بأن شركة الوقود الحيوي المحدودة من الشركات الوطنية الرائدة في تجميع وتكرير الزيوت النباتية والدهون الحيوانية، وتحويلها إلى وقود ديزل حيوي عالي الكفاءة، وتقدم خدماتها لعدد من الجهات داخل المملكة من خلال منشآتها الصناعية في مدينة الجبيل.

وتأتي هذه المذكرة ضمن التزام مطار الملك سلمان الدولي بتطبيق ممارسات مستدامة، تقلل الأثر البيئي، وتدعم كفاءة الموارد، وتعد امتدادا لجهوده في تحقيق أعلى المعايير البيئية منذ المراحل الأولى لتطوير المشروع.