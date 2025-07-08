برنامج «كفالة» يحصد جائزة أفضل مؤسسة في التمويل المستدام لـ2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاز برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على جائزة أفضل مؤسسة في التمويل المستدام لـ2025م، الممنوحة من قبل مؤسسة المصرفية الرقمية العالمية (Global Digital Banking Awards)، وذلك تقديرًا لجهوده البارزة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ممارسات الاستدامة المالية، وتهدف الجوائز إلى تكريم والاحتفاء بالمؤسسات المالية الرائدة والمبتكرة في مجال التمويل المستدام حول العالم، وتندرج ضمن برنامج أوسع لـ(Digital Banker) يشمل عدة فئات مثل الذكاء الاصطناعي، الأوراق المالية الرقمية، وجوائز الابتكار المصرفي.

ويقوم برنامج «كفالة» بدور محوري في أتمتة الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال تسهيل تقديم الطلبات وتقليل الوقت والجهد المبذولين للحصول على التمويل من خلال الربط التقني مع الجهات التمويلية و تحسين كفاءة العمليات، وعمل البرنامج ككل، من خلال استخدام آليات حديثة في دراسة طلبات الكفالة وإصدارها، بالإضافة إلى تفعيل خدمات التوقيع الرقمي لتسريع إصدار الضمانات التمويلية وتسهيل التوقيع على المستندات عن بعد مما انعكس على انخفاض مدة إصدار الكفالة بشكل كبير من (360) ساعة إلى (49) ساعة بفضل الآليات الحديثة.

ويعكس هذا التكريم التزام البرنامج بتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، تسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الشمول المالي، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية، وتطبيق أدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويقوم البرنامج في توجيه أدوات دعم التمويل نحو القطاعات ذات الأثر التنموي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية.