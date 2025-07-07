شكرا لمتابعة خبر عن السفير البولندي بالمملكة: بولندا وجهة سياحية فريدة ونقدم تسهيلات للسياح الخليجيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد سفير جمهورية بولندا لدى المملكة، السيد روبرت روستك، أن بلاده تعد وجهة سياحية متكاملة، كما ترحب بالسياح الخليجيين وتقدم تسهيلات لهم.

وأوضح السفير البولندي أبرز مزايا السياحة البولندية ومنها أنها تعد مكانا مناسبا للاستراخاء والخصوصية والطبيعة الخضراء، كاشفا عن توجه رسمي نحو تسهيل وتبسيط الإجراءات مستقبلاً ضمن سياسة الانفتاح السياحي.

وفيما يلي نص الحوار مع السفير البولندي في المملكة :-

• ما الذي يميز بولندا سياحيًا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى؟ نود تسليط الضوء على العوامل التي تجعل بولندا وجهة مفضلة للسياح من مختلف دول العالم.

بولندا تتميز بعدة عوامل تجعلها وجهة سياحية فريدة ومتكاملة، تجمع بين الطبيعة الخلابة، والتاريخ العريق، والأسعار المناسبة، والثقافة الأصيلة. إنها خيار ذكي وممتع للسياح الباحثين عن تجربة أوروبية غنية دون الزحام والأسعار الباهظة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى.

• كيف تعمل الجهات المختصة في بولندا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، والتوسع في البنية التحتية السياحية الحديثة؟

بولندا تُقدم نموذجاً ناجحاً في التنمية السياحية المتوازنة، حيث تُطوّر بنيتها التحتية بخطى ثابتة دون أن تُفرّط في تراثها الغني. هذا التوازن هو أحد الأسباب الرئيسية وراء جاذبيتها المتزايدة كوجهة سياحية متميزة في أوروبا.

• ما هي أبرز الوجهات الجديدة أو غير المعروفة التي تسعى بولندا لتسويقها دوليًا؟ وهل هناك مناطق مغمورة تستحق الزيارة؟

نعم، بولندا لا تكتفي بتسويق مدنها السياحية المعروفة مثل وراسو وكراكوف وغدانسك، بل بدأت في السنوات الأخيرة بالترويج لوجهات جديدة ومناطق مغمورة لا تزال تحتفظ بأصالتها وجمالها الطبيعي والثقافي كبودلاسكي التي تحتضن طبيعة خلابة، ومازوري منطقة بحيرات مذهلة، وتشيخوتين المشهورة بالمنتجعات الصحية.

• ما التسهيلات أو المبادرات التي تقدمها بولندا للسياح من دول الخليج العربي؟ وهل هناك حملات ترويجية مخصصة لهذه الفئة؟

بولندا بدأت تدرك في السنوات الأخيرة الأهمية المتزايدة لسوق السياحة القادم من دول الخليج العربي، ولهذا بدأت تتخذ خطوات عملية لتوفير تسهيلات ومبادرات جاذبة لهذه الفئة من السياح، سواء على مستوى التأشيرات، أو البنية التحتية، أو الحملات الترويجية، بالإضافة للأسعار المنافسة والتجربة السياحية المريحة والآمنة.

• بالنسبة لتأشيرة (شنغن)، ما مدى سهولة حصول الزوار الخليجيين عليها لدخول بولندا؟ وهل هناك خطط لتسهيل هذه الإجراءات مستقبلًا؟

بولندا ترحب بالسياح الخليجيين، وتأشيرة شنغن لا تُعد عائقاً فعلياً. فمواطني الإمارات لا يحتاجونها، وبقية المواطنين يمكنهم الحصول عليها بسهولة نسبياً. وهناك توجه رسمي نحو تسهيل وتبسيط الإجراءات مستقبلاً ضمن سياسة الانفتاح السياحي.

• ما هي الفعاليات والمواسم التي تنصحون السياح بزيارتها في بولندا؟ مثل المهرجانات، المعارض، أو المواسم الطبيعية؟

بولندا تقدم مزيجاً غنياً من الفعاليات الثقافية، المهرجانات الشعبية، والمعارض الفنية، إلى جانب مواسم طبيعية رائعة تستحق الزيارة في أوقات محددة من السنة.

• إلى أي مدى تلعب السياحة الريفية والطبيعية دورًا في جذب الزوار وتحديداً من دول الخليج؟ وهل هناك توجه لتطوير هذا النوع من السياحة؟

السياحة الريفية والطبيعية في بولندا أصبحت من أهم عناصر الجذب السياحي لبولندا في السوق الخليجي حيث تلبي تطلعات السياح الذين يبحثون عن الاسترخاء، الخصوصية، والطبيعة الخضراء. وتشهد دعما حكومياً واستثماراً متزايداً لتصبح خياراً أساسياً في التجربة البولندية. كما تمثل فرصة تسويقية كبرى لوكالات السفر الخليجية التي ترغب بتقديم وجهات جديدة وفريدة لعملائها.

• هل هناك تعاون قائم أو مستقبلي مع دول الخليج لتعزيز السياحة المتبادلة؟ سواء من خلال الطيران المباشر أو الحملات المشتركة؟

نعم، هناك تعاون فعّال ومستمر بين بولندا ودول الخليج العربي لتعزيز السياحة المتبادلة من خلال عدة محاور تشمل الربط الجوي، الحملات الترويجية، والتنسيق الرسمي، وتطوير الوجهات. هذه المبادرات تساهم في جعل بولندا وجهة أكثر جاذبية، متخصصة، وميسّرة للمسافرين الخليجيين، سواء للسياحة الترفيهية أو المؤتمرات والفعاليات.

• وأخيرًا، ما هي رؤيتكم لمستقبل السياحة البولندية في السنوات الخمس المقبلة؟ وما الأهداف التي تسعون لتحقيقها؟

رؤية بولندا لمستقبل السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تحويل البلاد إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية المتنوعة في أوروبا الوسطى، من خلال تطوير التجربة السياحية وتعزيز الاستدامة والانفتاح على أسواق جديدة وعلى رأسها الأسواق الخليجية.