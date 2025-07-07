شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في اجتماع قمة بريكس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ليرأس وفد المملكة في القمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، وذلك كدولة مدعوة للانضمام للمجموعة، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله.

وسيشارك سمو وزير الخارجية في أعمال اليوم الثاني من الاجتماع الذي تحضره الدول الشريكة والدول المدعوة من الرئاسة والمنظمات الدولية، ويناقش جهود التنمية الدولية بما فيها قضايا المناخ ومحاربة تفشي الأوبئة والأمراض.