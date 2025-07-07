شكرا لمتابعة خبر عن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب والتمريض وطب القدم في أيرلندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لبكالوريوس الطب والتمريض وطب القدم في أيرلندا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت الوزارة، أن فترة التقديم من يوم الاثنين 07 يوليو 2025م، وحتى يوم الأحد 27 يوليو 2025م، وفقاً لعدد من الشروط منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% للمتقدمين لبكالوريوس الطب البشري، و90% في تخصص طب القدم، 80% في تخصص التمريض.

وتتضمن الشروط: الحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار IELTS، ولا تقل عن 5 في كل قسم أو ما يعادلها، ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85% للمتقدمين لتخصص الطب البشري، و80% لتخصص طب القدم، و70% لتخصص التمريض، معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص، إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث، بينما التقديم عبر الموقع الإلكتروني .