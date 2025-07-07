شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 21 كيانا و3 مؤثرين و26 موقعا للجهات المختصة لتجاوزهم للأنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 21 كيانا تجاريا و3 مؤثرين و26 موقعا إلكترونيا للجهات المختصة لتجاوزهم للأنظمة.

وأوضح المركز أنه أصدر 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، وقرارا بعزل مجلس إدارة جمعية أهلية، وإيقاف أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة.

كما أصدر 4 مخالفات لجمع التبرعات بحق الأفراد، بجانب التعامل مع 39 بلاغا لمخالفات التبرعات، والعمل على 10 جلسات تحقيق، وإحالة 21 كيانا تجاريًا إلى الجهات المختصة، و 3 مؤثرين و 26 موقعا إلكترونيا.

وأكد على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.

ونوه بضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.