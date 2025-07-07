شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح تصنيفات حرارة الصيف ويطمئن بشأن موجات الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن درجات الحرارة خلال فصل الصيف تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: حرارة مقبولة، حرارة متوسطة، وحرارة شديدة.

وبين الحصيني أن المقصود بمصطلح “موجات الحر” هو الفئة الأشد من الحرارة، وهي التي تتسبب في الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.

لكنه طمأن بأن هذه الموجات غالبًا لا تدوم طويلاً، إذ تستمر عادةً ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام فقط.

وأضاف أن الأجواء تعود بعدها إلى مستويات أكثر اعتدالًا، تتراوح بين الحرارة المقبولة والمتوسطة، قبل أن تعود موجة حر جديدة، وهكذا بشكل متتابع طوال موسم الصيف.

وأكد أن هذه الدورة المناخية تُعد من نعم الله، إذ تمنح الناس فترات مناخية يمكن احتمالها بين كل موجة حر شديدة وأخرى.