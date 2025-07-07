جامعة صينية توقّع اتفاقية مع "البحوث والتواصل"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز البحوث والتواصل المعرفي، بمقره بالرياض، وفدًا أكاديميًا رفيعًا من معهد الصين والدول العربية للدراسات بجامعة نينغشيا، وذلك في إطار زيارة أُقيمت خلالها حلقة نقاش بعنوان: "بحث سبل التعاون بين مركز البحوث والتواصل المعرفي وجامعة نينغشيا".

وضمّ الوفد الصيني كلاً من الأستاذ الدكتور بنغ جي كغ رئيس جامعة نينغشيا، والدكتور هوانغ زي بينغ نائب أمين عام لجنة العمل التربوي في منطقة نينغشيا الذاتية الحكم، والسيد جاو يافنغ مدير مكتب التعاون والتبادل الخارجي، والدكتور جو هايان أمين فرع الحزب العام بكلية اللغات الأجنبية، والدكتور وانغ لي العميد التنفيذي بكلية الدراسات المتقدمة المتعددة التخصصات، والأستاذ ليو دونغنينغ أستاذ اللغة العربية بالجامعة.

وشهد اللقاء حضور رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ومدير إدارة البحوث الدكتور علي الخشيبان، ومشرف وحدة الصين الأستاذ عبدالله الوادعي، ومشرف وحدة الترجمة الأستاذ محمد بن عودة المحيميد، إلى جانب عدد من منسوبي المركز والمهتمين بالعلاقات الثقافية السعودية الصينية من الجانبين.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية قدّمها الدكتور يحيى بن جنيد، أكد فيها أهمية تعزيز العلاقات المعرفية والثقافية بين الجامعات والمراكز والمعاهد في البلدين، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تشكّل أرضية صلبة لتعاونٍ إستراتيجي طويل الأمد.

فيما عبّر رئيس جامعة نينغشيا الدكتور بنغ جي كغ عن شكره لحفاوة الاستقبال، وقدّم عرضًا تعريفيًا بمعهد الصين والدول العربية للدراسات، مبرزًا موقعه الحيوي في تنمية العلاقات الصينية العربية، لا سيما في المجالات البحثية واللغوية، ومعربًا عن تطلعه إلى تفعيل التعاون مع المركز من خلال مشاريع نوعية في التبادل المعرفي والثقافي.

وقد تُوِّج اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز البحوث والتواصل المعرفي ومعهد الصين والدول العربية للدراسات بجامعة نينغشيا، تهدف إلى تدعيم التبادل الأكاديمي، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية، وتيسير زيارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى إطلاق مشاريع ترجمة مشتركة تخدم تطوير الأدوات المعرفية حول العلاقات السعودية الصينية.

ونصّت الاتفاقية على إقامة آلية تعاون إستراتيجي بين الطرفين، ترتكز على تبادل الباحثين والطلاب، وتنفيذ بحوث مشتركة في قضايا محل اهتمام متبادل، مثل الأمن الإقليمي، والعلاقات الثنائية، والتواصل الثقافي. كما تضمّنت بندًا يتيح العمل على مشروعات بحثية من الجانبين، وتنظيم مؤتمرات وإصدارات علمية مشتركة، إلى جانب آليات تضمن الحماية الفكرية للمخرجات ومراعاة الأطر القانونية والأخلاقية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي في توسيع شبكة علاقاته مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية الرائدة حول العالم، في إطار تعزيز التفاهم الثقافي، والانفتاح على التجارب البحثية المتعددة، بخاصة في الفضاء الآسيوي الذي بات يشكّل محورًا متناميًا في العلاقات المعرفية والثقافية المعاصرة.