شكرا لقرائتكم خبر ما بين اللوجستيات والتقنية والسياحة… برامج حصرية ومجانية في جامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعكس حرص جامعة جدة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة، أعلنت الكلية التطبيقية عن إطلاق مجموعة من التخصصات الجديدة لمرحلة الدبلوم التي تلبي احتياجات سوق العمل السعودي، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجه الجامعة لربط العملية التعليمية بواقع القطاعات المهنية، من خلال تقديم دبلومات نوعية مثل تقنيات ولوجستيات النقل البحري، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، التي تستهدف تأهيل الطلاب للعمل في مجالات حيوية تتطلب مهارات عملية وتخصصية.

كما تقدم الكلية تخصصات متنوعة مثل: برامج الفندقة والضيافة، والسفر والسياحة، التي تواكب النمو الملحوظ في قطاعي السياحة والترفيه، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين للالتحاق بسوق العمل مباشرة.

وفي إطار تعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار، تطرح الكلية دبلوم أساسيات التدوير الذي يرسّخ الوعي البيئي لدى الطلاب، إلى جانب دبلوم الطباعة ثلاثية الأبعاد الذي يسهم في تمكينهم من دخول مجالات التصنيع والتصميم الحديثة.

وأكدت الدكتورة نورة الشهري، الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بجامعة جدة أن “جميع برامج الدبلوم المقدّمة مجانية بالكامل وغير مدفوعة، كما يتم صرف مكافأة شهرية للطلاب والطالبات المسجلين، دعمًا لهم خلال رحلتهم التعليمية.”

وتؤكد جامعة جدة أن هذه التخصصات لا تمثل فقط فرصة تعليمية نوعية، بل تُعد استثمارًا في مستقبل الشباب السعودي، وتدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد معرفي قائم على المهارات والكفاءات.

يُشار إلى أن التقديم على هذه البرامج متاح عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد. https://www.uap.sa