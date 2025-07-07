شكرا لقرائتكم خبر في ليلة وفاء وعرفان.. أمانة جدة تكرّم منسوبيها المتقاعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت أمانة محافظة جدة مساء أمس الأحد، حفلاً تكريميًا احتفاءً بمنسوبيها المتقاعدين عن الفترة من عام 2024م حتى 2025م، برعاية معالي أمين محافظة جدة صالح علي التركي، وبحضور عدد من قيادات الأمانة ومنسوبيها، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة جدة.

ويأتي هذا الحفل في إطار حرص الأمانة على ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير، واعترافًا بما بذله المتقاعدون من جهود مثمرة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة.

وشهد الحفل فقرات خطابية وتكريمية، جرى خلالها تسليم الدروع وشهادات التقدير للمحتفى بهم وسط أجواء تعبّر عن التقدير والامتنان، فيما عبّر المتقاعدون عن شكرهم للأمانة على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس عمق الانتماء وتعزز روح الوفاء.

ويمثّل هذا الحفل امتدادًا لنهج أمانة جدة في تكريم منسوبيها السابقين، وتأكيدًا لتقديرها للعطاء المتواصل، بما يعزز الروابط بين الأجيال ويُرسّخ بيئة عمل محفّزة قائمة على الاحترام والتقدير.