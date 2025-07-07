شكرا لقرائتكم خبر متنزه الأمير جلوي بنجران يجذب الزوار خلال الإجازة الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمنطقة نجران خيارا مثاليا، ووجهة سياحية مفضلة ومحببة لزوار وأهالي المنطقة، ويتميز بخياراته الترفيهية المتنوعة التي تلبي احتياجات المتنزهين خلال الإجازة الصيفية.

ويشكل المتنزه بأشجاره المتنوعة ومسطحاته الخضراء الممتدة لوحة جمالية جاذبة للباحثين عن الاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.

ويضم المتنزه العديد من المرافق المتكاملة ومسارات المشي والملاعب الرياضية وألعاب الأطفال وغيرها من الخدمات التي حرصت أمانة المنطقة على تهيئتها وتجهيزها، فضلا عن دورها في الصيانة والنظافة والتشجير ليكون المتنزه ملائما وجاذبا لاستقبال الكثير من الزوار الذين يتوافدون عليه هذه الأيام خاصة مع الأجواء الغائمة التي تغطي سماء نجران.

ويحتضن المتنزه خلال فصل الصيف العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية، ومسرح الطفل، إضافة إلى تقديم الهدايا والسحوبات اليومية على الزوار، وذلك ضمن مهرجان صيف نجران، التي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع، ويستمر 45 يوما.