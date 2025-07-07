شكرا لقرائتكم خبر انطلاق برنامج «إدارة الجمع» بتنظيم من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض أمس، البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «إدارة الجَمع»، الذي يأتي ضمن مبادرات دعم وبناء القدرات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لصالح المرشحين من الدول الأعضاء في التحالف، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون في مجال محاربة الإرهاب.

ويستهدف البرنامج 25 مرشحا من 14 دولة من الدول الأعضاء في التحالف، حيث يركز على تزويدهم بالمعارف النظرية والمهارات التطبيقية المرتبطة بإدارة عمليات الجمع، وتحليل البيانات، وتوظيفها في دعم متخذي القرار في سياقات محاربة الإرهاب والتطرف.

ويقدم البرنامج بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين في المجال العسكري والمعلوماتي، ويستمر 5 أيام يتخللها جلسات تدريبية، وتمارين محاكاة، وورش عمل تفاعلية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والقدرة المؤسسية لدى الدول المشاركة في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

من جهته أعرب الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية - دولة المقر - على الدعم غير المحدود الذي تحظى به مبادرات التحالف، مؤكدا أن المملكة من خلال رعايتها لهذه البرامج تجسد التزامها العملي بمساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى اجتثاث جذور الإرهاب.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج النوعية التي أطلقها التحالف، التي تجاوز عددها 46 برنامجا تدريبيا ومهنيا في مختلف مجالات محاربة الإرهاب، تشمل المجال الفكري، ومحاربة تمويل الإرهاب، والتنسيق العسكري، إضافة إلى المجالات الإعلامية.

ويواصل التحالف من خلال هذه المبادرات بناء منظومة تكاملية بين الدول الأعضاء تعزز من قدراتها على التصدي للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وفقا لأعلى المعايير المهنية والإستراتيجية.