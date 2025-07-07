«استثمر في السعودية» تشارك في معرض إنوبروم 2025 الصناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك «استثمر في السعودية» في معرض «إنوبروم 2025» الدولي للصناعة، الذي سيقام في مدينة يكاتيرنبورغ بروسيا الاتحادية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2025م، وذلك ضمن مشاركة المملكة وجهودها الرامية إلى تعزيز حضورها الصناعي عالميا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات استراتيجية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، والطيران، والآلات وغيرها.

ويضم الجناح السعودي المشارك عددا من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، بهدف استعراض أحدث المنتجات الصناعية السعودية والاستثمارات، إلى جانب تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية والجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والتجارية بين المملكة وروسيا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة استثمارية عالمية وبناء شراكات طويلة الأمد، وجذب رؤوس الأموال، ودعم نمو القطاعات الواعدة وتسويق الفرص الاستثمارية النوعية.

يذكر أن المملكة تحل هذا العام بصفتها دولة شريكة لمعرض «إنوبروم 2025» الدولي للصناعة بمشاركة واسعة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية والخاصة المشاركة تحت مظلة «استثمر في السعودية».