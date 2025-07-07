شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لـ«معرض IFAT 2026 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أعمال اللجنة الاستشارية الوطنية لمعرض IFAT 2026، باجتماع عقده المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) بمشاركة ممثلي 10 جهات حكومية، إلى جانب ممثلي ميسي ميونخ الألمانية، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة المعرض الدولي المتخصص في التقنيات البيئية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأهداف الاستراتيجية للمعرض، ومحاوره الفنية والتنظيمية، إلى جانب استعراض أدوار الجهات المشاركة وآليات التنسيق المشترك، لضمان جاهزية الاستضافة وتحقيق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، مما يسهم في تطوير قطاع إدارة النفايات، وتعزيز كفاءته على المستويين الوطني والدولي.

ويقام معرض IFAT في المملكة للمرة الأولى خلال يناير 2026، ويمثل أول نسخة تنظم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد تنظيمه في عدد من الدول حول العالم، كما يعد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجالات قطاع إدارة النفايات، والمياه، وإعادة التدوير، مستهدفا الخبراء والمستثمرين والجهات المعنية بالحلول البيئية.

وتجسد استضافة المملكة لهذا الحدث خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضورها الدولي في القطاع البيئي، ودعم التحول إلى الاستدامة والاقتصاد الدائري، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.

من جانبه يعمل المركز الوطني لإدارة النفايات بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على توفير بيئة تنظيمية ولوجستية بمعايير عالمية، تسهم في تنظيم حدث دولي نوعي يعكس جاهزية المملكة، ويعزز فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات، وتمكين الحلول البيئية المبتكرة.