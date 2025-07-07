شكرا لقرائتكم خبر توافد الزوار والأهالي على منطقة الباحة للاستمتاع بالأجواء الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المواقع السياحية في منطقة الباحة إقبالا متزايدا من الزوار والأهالي خلال هذه الأيام، مستفيدين من اعتدال الأجواء الصيفية التي تميز المنطقة، وما تحتضنه من طبيعة خلابة وتضاريس جبلية ساحرة.

وتوافد الزوار والأهالي على عدد من المتنزهات والغابات الشهيرة؛ مثل غابة رغدان، ومتنزه الأمير حسام، ومرتفعات الشفا، حيث استمتع الزوار بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء، إلى جانب الفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية التي تنظمها الجهات المعنية ضمن فعاليات صيف الباحة 2025.

وأوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لصيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الأمانة واللجان المنظمة للفعاليات تعمل على توفير أفضل الخدمات، وتهيئة المواقع السياحية والمتنزهات لتلبية احتياجات الزوار، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة تعزز مكانة الباحة وجهة صيفية رئيسة في المملكة.