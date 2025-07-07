شكرا لقرائتكم خبر 23 مزرعة ريفية تجمع بين السياحة والاستثمار تستقبل المتنزهين وعشاق الاسترخاء بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت المزارع الريفية في منطقة الباحة البالغ عددها 23 مزرعة، الزوار والسياح القادمين للمنطقة من داخل المملكة وخارجها، وذلك لما تتميز به من أجواء سياحية امتزجت بيئتها بين طبيعة الأرياف بهدوئها وبساطتها، وحاضر المنتجعات السياحية.

وتشهد منطقة الباحة تزايدا في أعداد المزارع الريفية، التي تنوعت بين الاستثمار في المنتجات الزراعية، والنزل السياحية، وجاء هذا الاهتمام بتلك المزارع وتطويرها من خلال التوجه الوطني نحو تنمية المناطق الريفية وتفعل السياحة الزراعية والتراثية، بصفتها أحد النماذج الرائدة في دعم الاقتصاد المحلى وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي غير التقليدي خاصة في المناطق ذات الطابع الزراعي والجغرافي المميز مثل الباحة.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، لوكالة الأبناء السعودية، أن المزارع الريفية البالغ عددها 23 مزرعة ريفية مرخصة تتوزع في مختلف محافظات المنطقة، منها 10 مزارع في مدينة الباحة، و5 بمحافظة المندق، و4 بمحافظة العقيق، و2 بمحافظة القرى و1 ببنى حسن و1 بمحافظة المخواة، مشيرا إلى أن العمل يجرى حاليا على ترخيص 35 مزرعة ريفية، تأتي ضمن خطة الفرع للعمل على ترخيص نحو 50 مزرعة، في مختلف محافظات المنطقة منها 10 بمحافظة بلجرشي و5 بمحافظة قلوة.

وبين أن الفرع وفر 15 ألف شتلة من شتلات الميز النسبية، إضافة إلى دعم التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة، مثل التوت الأسود والفستق والزعفران والورد والفراولة، وإقامة حقول إرشادية كنماذج ناجحة، وتطوير عدد 7 مزارع صغيرة لتمكينها من تقديم أنشطة السياحة الزراعية لزوارها مثل قطف الفاكهة ورعاية المواشي وزراعة الأشجار، وتفعيل 5 ورش عمل للسياحة الزراعية، والتدريب والتمكين بإقامة ورش عمل ريادية لأصحاب المزارع الريفية، ونفذ الفرع 25 ورشة عمل عن إجراءات التراخيص، و114 زيارة إرشادية لدعم الميداني، وتسهيل إجراءات التراخيص الزراعية.

وأضاف المهندس الزهراني، أن أهداف ترخيص نشاط المزارع الريفية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها المحافظة على الإرث الزراعي والتعريف به، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وزيادة دخل المزارعين وإتاحة الفرص والوظيفية للجنسين، وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في الاقتصاد المحلي ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي والاستفادة المستدامة من الموار المائية.

وأكد أن من أبرز النتائج المحققة بالمنطقة في مجال المزارع الريفية هي زيادة نسبة المساحة الزراعية للمحاصيل المدعومة وإتاحة فرص وظيفية للشباب والفتيات، وزيادة نسبة المزارع العضوية لتحقيق غذاء آمن وصحي، إضافة إلى إنتاج أصناف زراعية محلية ذات جودة عالية، وتحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المهجورة لإعادة إحيائها والاهتمام، واستثمار المقومات المتاحة لديهم وزيادة دخلهم من خلال جذب الزوار إلى المزارع وتوفير منافذ لبيع منتجات الزراعية في المواقع السياحية وتمكين التوظيف في صناعة السياحة الزراعية.

وعن متطلبات واشتراطات تراخيص المزارع الريفية قال المهندس الزهراني «هناك عدة اشتراطات منها أن يكون صاحب المزرعة سعودي الجنسية، ومملوكة بموجب صك شرعي، وأن يكون للمزارعة سجل زراعي صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذات نشاط زراعي قائم ومنتجه، التي يمكن الرجوع لها عبر بوابة الوزارة ترخيص إنشائي المزارع الريفية».

بدروه أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري، أن الصندوق يقف داعما للمزارعين المستثمرين في المزارع الريفية، ويعد تمويل المزارع الريفية أحد الأنماط الريفية والسياحية التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة قائمة؛ للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية.

وأفاد بأن التمويل يهدف إلى تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية، والمحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية، مشيرا إلى أن التمويل يقدم لأصحاب المزارع والمناطق المجهزة لجذب السياح، ومن خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، ويستقبل الصندوق طلبات التمويل عبر تطبيق الصندوق الالكتروني للجوال، أو منصة الخدمات الالكترونية وفق متطلبات وشروط محددة، منها وجود ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودراسة فنية مبسطة موضح فيها المجالات المطلوب تمويلها، وأن تكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية، إضافة إلى سند ملكية، أو سجل زراعي مطور.

من جانبه كشف أحد ملاك المزارع في محافظة المندق أحمد البروقي، أن المزارع الريفية أصبحت أحد أهم مظاهر الجذب السياحي للعائلات والأفراد من هواة الطبيعة والهدوء والاسترخاء، على مدار العام، مفيدا بأنه يزداد الإقبال عليها في أوقات الصيف.

ونوه إلى أن مزرعته تحوي العديد من المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، مثل العنب والحماط واللوز والفراولة، إلى جانب تقديم الأكلات الشعبية المنوعة من خلال الأسر المنتجة.

إلى ذلك أشار أحد ملاك المزارع في محافظة القرى عبدالعزيز الزهراني، إلى أن المزارع الريفية تمنح للسائح متعة خاصة في زيارة المدرجات الزراعية الخضراء، التي تعد من أجمل مظاهر الحياة الريفيّة، إضافة إلى ما تحمله تلك المزارع من مناظر خلابة تخطف الأنظار بجمالها وطبيعتها التي تعكس الهوية الزراعية والسياحية للمنطقة.