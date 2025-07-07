شكرا لقرائتكم خبر «كافد» يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، عن تسجيل إنجاز عالمي جديد مع دخول ممرات «كافد» المعلقة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفتها أطول شبكة ممرات مشاة معلقة ومتصلة في العالم.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام مركز كافد بإرساء معايير جديدة في مجال التنمية الحضرية، وجهوده المستمرة لترسيخ مكانته وجهة عمرانية مستدامة.

وتتميز شبكة ممرات كافد المعلقة بتصميمها المعماري العصري وامتدادها على مسافة تبلغ 15.46 كلم، وتضم 42 ممرا معلقا ومكيفا تربط بين مباني كافد البالغ عددها 95 مبنى، مما يوفر تجربة مريحة للمشاة على مدار العام.

وتتيح هذه الشبكة بفضل تصميمها المميز، إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى محطة قطار الرياض، مما يمكن العاملين، والزوار، والمقيمين من التنقل بسهولة والاستمتاع بإطلالات بانورامية مميزة على معالمه المعمارية الفريدة، بعيدا عن الازدحام المروري وتقلبات الطقس، ودون الحاجة للبحث عن موقف للسيارة.

وتمثل شبكة ممرات كافد المعلقة إنجازا هندسيا فريدا، وتطلب بناؤها نحو 30 ألف م2 من الألواح الزجاجية أي ما يعادل مساحة 4 ملاعب كرة قدم وأكثر من 3 آلاف طن من الحديد ما يعادل الوزن الإجمالي لعشر طائرات من طراز بوينج 777، وشارك في تنفيذ هذا المشروع فريق عمل متخصص يضم 1,200 شخص، وأنجزوا أكثر من 5 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي حوادث.

وتجسد التصاميم الاستثنائية للممرات المعلقة طموحات «كافد» لوضع مفهوم جديد للتنقل السلس وتوفير تجربة يومية مريحة تعكس أسلوب الحياة العصري الذي يوفره المركز، وتمكن السكان من التنقل سيرا على الأقدام بين المكاتب، والمنازل، والمتاجر، والمطاعم، والمرافق الترفيهية.

وأكد الرئيس التنفيذي لتسليم الأصول في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي فادي العقل، أن دخول «كافد» موسوعة جينيس للأرقام القياسية يسلط الضوء على مكانته منصة وطنية رائدة تجسد مسيرة التحول العمراني والتنمية الحضرية في المملكة، كونها إنجازا هندسيا فريدا، وتستند شبكة الممرات المعلقة إلى رؤية استراتيجية لمستقبل التنقل، وتربط بكفاءة عالية بين مختلف المباني، وتسهم في تعزيز سهولة التنقل سيرا على الأقدام، بالإضافة إلى دعم طموحات «كافد» في تقديم تجربة استثنائية ونموذج رائد للمدن الذكية وفق أرقى المعايير العالمية.

من جانبها أوضحت محكمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية مبالي نكوسي، أن هذا الرقم القياسي سجل للمرة الأولى في مدينة مينيابوليس عام 2016، واليوم يقدمه «كافد» برؤية جديدة وتصاميم مبتكرة، ففي وقتٍ أصبحت فيه الاستدامة المحرك الرئيسي لمشهد الابتكار، تضع الممرات المعلقة في «كافد» معيارا عالميا جديدا للتصاميم الحضرية، معربة عن سعادتهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية إقامة مراسم تسليم الشهادة في 6 يوليو تقديرا لهذا الإنجاز الذي يمهد الطريق نحو مدن أكثر ذكاء وترابطا.

يذكر أن «كافد» يواصل استقطاب الشركات الرائدة عالميا بفضل بنيته التحتية المصممة وفق أفضل المعايير العالمية، ويحتضن المركز اليوم أكثر من 90 شركة محلية وعالمية، بالإضافة إلى 19 مقرا إقليميا لشركات عالمية، بما في ذلك جولدمان ساكس، وبين آند كومباني، وبيبسيكو.