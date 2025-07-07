شكرا لقرائتكم خبر ختام فعالية «سكون» بحضور تجاوز 2000 زائر في مركز مشكاة التفاعلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة فعالية «سكون» التي أقيمت تحت شعار «من السكون إلى المستقبل»، في مركز مشكاة التفاعلي بالرياض إحدى مبادرات المدينة، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025م، وسط تفاعل كبير من الزوار الذين تجاوز عددهم 2000 زائر.

وجاءت الفعالية ضمن سلسلة «مساءات مشكاة» التي تهدف إلى المزج بين المعرفة والترفيه لجميع أفراد العائلة، وقدمت عروضا علمية وتجارب تفاعلية وأفلاما حصرية، أتيحت خلالها للزوار فرصة استكشاف مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة، والتعرف على دورها الحيوي في بناء مستقبل أكثر ازدهارا.

وشهدت الفعالية تفاعلا لافتا من مختلف الفئات العمرية، وقدم المركز على مدى 5 أيام برامج متنوعة جمعت بين التوعية والتعليم والتجربة التفاعلية.

وتؤكد المدينة من خلال هذه المبادرة التوعوية استمرار جهودها في نشر الثقافة العلمية بمجالات الطاقة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، بما يعزز وعي المجتمع ويلهم الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر إشراقا.