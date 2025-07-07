شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تدعو المنشآت لتأكيد البيانات الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة التجارة المنشآت التجارية التي مضى عام على تاريخ قيدها في السجل التجاري، إلى المبادرة لتأكيد بيانات السجل التجاري الكترونيا (خلال مده أقصاها 90 يوما)، تفاديا لتعليق السجل التجاري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة التجارة المنشآت التجارية التي مضى عام على تاريخ قيدها في السجل التجاري، إلى المبادرة لتأكيد بيانات السجل التجاري الكترونيا (خلال مده أقصاها 90 يوما)، تفاديا لتعليق السجل التجاري. ويأتي ذلك استنادا إلى نظام السجل التجاري، ولائحته التنفيذية، الذي ألزم التاجر بأن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، ويكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري، على أن يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري، والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوما من تاريخ استحقاقه. وبينت الوزارة أن خطوات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، تتم الكترونيا عبر «منصة الأعمال»: (http://BUSINESS.SA).

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تدعو المنشآت لتأكيد البيانات الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.