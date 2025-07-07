شكرا لقرائتكم خبر معرض الوحي بحي حراء.. عروض إثرائية عن قصص الأنبياء تمزج بين التعلم والتأمل والإلهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتمتع الزائر لمعرض الوحي بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة بجولة معرفية في معلم ثقافي وسياحي إثرائي، يضم بين أركانه قصصا تحكي بداية أعظم قصة عرفها التاريخ، قصة نزول الوحي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، إضافة إلى عروض إثرائية ومشاهد تفاعلية تستحضر الماضي البعيد عن قصص الأنبياء - عليهم السلام -، وتمزج بين التعلم والتأمل والإلهام.

وصمم المعرض تحفة معمارية حديثة تروي القصة بأسلوب مميز من خلال رحلة بصرية تفاعلية عبر التاريخ، باستخدام أحدث التقنيات في تجربة غامرة تُحاكي أحداث نزول الوحي من خلال رحلة إيمانية تثري الروح وشرح مفصل لقصة نزول الوحي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيرته الخالدة.

ويقع المعرض عند سفح جبل حراء بمكة المكرمة، ويقدم لزواره جانبا من سيرة المجتمع في مكة المكرمة قبل 1400 عام.

وتستدعي مقتنيات المعرض الكثير من روايات الماضي المرتبطة ببزوغ فجر الإسلام، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقطع لعبادته بعيدا عن الناس، متناولا المحيط الاجتماعي والثقافي لقصة نزول الوحي على النبي محمد، وبعض ما يرتبط بقصة نزوله كأم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبريل عليه السلام والكثير من الأحداث المرتبطة بتلك الفترة الزمنية.

ويقدم المعرض قصصا مشبعة بالتفاصيل، في عرض تقني جذاب يأخذ المشاهد في رحلة سمعية وبصرية ثرية، من قلب المكان الذي احتضن انطلاق التاريخ الإسلامي المرتبط بعهد النبوة.

يذكر أن حي حراء الثقافي يعد مقصدا لملايين الزوار سنويا من الداخل والخارج، وصمم بهوية تراثية إبداعية تعبر عن القيمة الدينية والتاريخية لمكة المكرمة، ويقع الحي بمحيط أشهر معالم مكة المكرمة «جبل حراء» على شارع حسين سرحان بحي جبل النور، ويقدم تجربة إثرائية فريدة من نوعها ورحلة ثقافية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة والأجنحة لإثراء التجربة الدينية والثقافية والسياحية للحجاج والمعتمرين والزوار، لتبقى حية في الذاكرة، ويحتوي الحي على متحف القرآن الكريم والعديد من الأركان والمساحات للجلوس والمقاهي ومحال الهدايا، إلى جانب الأنشطة المختلفة المناسبة لمختلف الأعمار.