«التدريب التقني والمهني» تطلق معسكر التصنيع الرقمي الصيفي 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، فعاليات معسكر التصنيع الرقمي الصيفي 2025، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وبمشاركة عدد من الجهات المتخصصة في مجالات التقنية والتصنيع الرقمي، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بالرياض.

ويستهدف المعسكر المتدربين والمتدربات، والمبتكرين من أصحاب المشاريع، والمهتمين بتقنيات الروبوت، وإنترنت الأشياء، والتصنيع الرقمي، كما يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في استخدام أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيفها في مشاريع عملية مبتكرة تسهم في إعدادهم للمنافسة المستقبلية في سوق العمل وريادة الأعمال التقنية.

ويتضمن البرنامج 3 ورش تدريبية متخصصة تغطي مجالات الروبوتات، والتصنيع الرقمي، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتشمل التدريب على تركيب وبرمجة روبوتات VEX، وتصميم النماذج ثلاثية الأبعاد وطباعتها، وتشغيل آلات القطع بالليزر وراوتر CNC، إلى جانب برمجة وربط الأجهزة الذكية بشبكة الإنترنت للتحكم بها عن بعد.

وأكد مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله الدحيلان، أن المعسكر يأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الكفاءات الوطنية الشابة، بهدف تمكين المتدربين من المهارات الرقمية الحديثة، وتحفيزهم على الإبداع التقني، واستثمار أوقاتهم في برامج نوعية خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار إلى أن اختيار نوعية الورش التدريبية جاء بعناية، لتحقيق التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر، وفي مقدمتها تهيئة جيل رقمي متمكن وقادر على الابتكار والمنافسة في مجالات التقنية الحديثة.

وبين أن البرنامج يمثل فرصة قيمة للمتدربين ممن لديهم مشاريع ابتكارية، أو للراغبين في اكتساب مهارات تركيب وبرمجة الروبوتات، أو التعرف على تقنيات إنترنت الأشياء وتطبيقاتها في برمجة الأجهزة الذكية.

يشار إلى أن المعسكر تتواصل أعماله حتى 10 يوليو الحالي، ويأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار، وتمكين الشباب من أدوات المستقبل، والإسهام في بناء مجتمع رقمي ومعرفي مستدام.