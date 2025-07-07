شكرا لقرائتكم خبر «التجارة»: تجاوز أعداد السجلات التجارية القائمة بالمملكة 1.7 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة التجارة، نشرتها الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من 2025م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المصدرة في الربع الثاني من هذا العام، وتم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري، ووصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «البلاك تشين»، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات والأنشطة المالية، والتأمين، ومدن التسلية، والألعاب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.

وتناولت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة وفي القطاعات الواعدة، وسلطت الضوء على السجلات في التجارة الالكترونية، وأبرز الأنشطة والفعاليات لقطاع الأعمال في المملكة.