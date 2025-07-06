شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح ظاهرة السوار الشمسي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد صالح الزعاق، العالِم الفلكي، أن ظاهرة “السوار الشمسي” تحدث في طبقات الجو العليا نتيجة لانكسار ضوء الشمس بسبب غزارة الرطوبة.

وبين الزعاق أن الضوء الشمسي ينعكس على هذه الرطوبة، مما يؤدي إلى تشكل حلقة تحيط بالشمس، وتعرف باسم “السوار الشمسي”، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الشمس فحسب، بل تحدث أيضًا للقمر.

وأضاف: “في ليالي الإبدار، إذا توافرت الرطوبة في الجو، تظهر حلقة ضوئية حول القمر، ويُطلق عليها العامة وصف ‘القمر مضيف’، في إشارة إلى أن القمر لديه ضيوف على سفرته”.