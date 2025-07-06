شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق عددًا من محطات تعبئة المياه المخالفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلقت الهيئة السعودية للمياه عددًا من محطات تعبئة المياه في مدينة الرياض، بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة نشاط تقديم الخدمة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة وفق نظام المياه.

وأكدت الهيئة أن الجهات المخالفة ستخضع للغرامات المنصوص عليها بحسب النظام، وذلك في إطار تطبيقها للإجراءات الرقابية، وحرصها على تعزيز الامتثال ورفع مستوى الالتزام في قطاع المياه.

وشدّدت الهيئة السعودية للمياه على جميع مزاولي الأنشطة الواقعة ضمن اختصاصها، بضرورة التقدّم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وفق شروط الحصول على تراخيص لخدمات المياه اللاشبكية والاطلاع على متطلبات التراخيص ومنها رخصة إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا على دور الهيئة في تنظيم قطاع المياه، وتعزيز جوانب الرقابة والتفتيش، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمة وضمان سلامة وصولها وفقًا للمعايير المعتمدة، وامتدادًا لدورها في تنظيم خدمات المياه اللاشبكية، وهي خدمات توزيع المياه عبر الخزانات المقطورة بدلًا من شبكة المياه، ويشمل ذلك إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة.

ويمكن الحصول على تراخيصها عبر زيارة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الإلكتروني بعد استيفاء الشروط اللازمة والمحددة لكل خدمة.