شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن خطر نشر الشائعات والغيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 16 / 1 / 1447هـ، للحديث عن خطر نشر الشائعات والغيبة والنميمة، وبيان آثارها السيئة على الفرد والمجتمع.

وجاء التوجيه بأن تكون الخطبة وفق عدة محاور منها بيان وجوب حفظ اللسان من الوقوع في أعراض الناس بما يكرهون، يقول الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).

كما تتناول الخطبة محور التحذير من نشر الشائعات أو السماع لها وتصديقها، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

كما تحذر الخطبة من الغيبة والنميمة، وبيان آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، ومن ذلك أنها توغر الصدور، وتشحن النفوس، وتذهب الألفة والمودة، وتزرع الضغينة بين المسلمين، وبيان أنها من كبائر الذنوب والمعاصي، يقول الله تعالى، وكذلك بيان عدم جواز السماع لأهل الإشاعات والغيبة والنميمة، وأن الواجب الإنكار عليهم ونصحهم وتوجيههم وتذكيرهم بالله تعالى.