شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية تكميم لمريض مصاب بمتلازمة لارون في مستشفى الدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مستشفى الدرعية، في إجراء عملية تكميم ناجحة دون تسجيل أي مضاعفات لمريض يعاني من متلازمة لارون، إحدى الحالات الوراثية النادرة، التي تؤدي إلى ضعف استجابة الجسم لهرمون النمو، وتظهر علاماتها منذ الولادة.

وتمكن الفريق الطبي بمستشفى الدرعية من إجراء العملية للمريض البالغ من العمر 21 عامًا، وكان يعاني من عدة أعراض، من بينها قصر القامة وتأخر النضوج الهيكلي والعمر العظمي وتأخر البلوغ، وهشاشة العظام والسمنة المفرطة.

ويُجسّد هذا النجاح مستوى الرعاية التي يقدمها مستشفى الدرعية، ويعكس تكامل الجهود الطبية والتقنية في التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتحقيق نتائج علاجية فعّالة وفق أفضل الممارسات الطبية.