شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تعتمد وجود الإمام الاحتياطي ضمن منظومة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، دور الإمام الاحتياطي لأول مرة، ضمن منظومة العمل التنظيمي للأئمة، بما يضمن الحفاظ على مكانة الصلاة وأدائها ورسالة الإمامة في الحرمين الشريفين.

وأكّد معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور ‫عبدالرحمن السديس، الذي اعتمد جدول الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، أهمية وجود الإمام الاحتياطي في جميع الفروض، لأداء رسالة الإمامة على أكمل وجه، بما يتواءم مع عالمية مكانة الحرمين الشريفين.

وحرصت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين على تطوير الجداول التنظيمية، لضمان استمرارية وسلاسة أداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال التنسيق المُحكم بين الأئمة والمؤذنين، وتخصيص إمام ومؤذن احتياط بشكل دائم، تحقيقًا لأعلى مستويات الجاهزية والانضباط في أوقات الصلاة وإقامتها.