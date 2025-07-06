شكرا لمتابعة خبر عن رطبة: مبادرة حضارية من بلدية الخبر لرعاية القطط في الكورنيش.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة إنسانية مميزة تحت عنوان “رطبة”، تهدف من خلالها إلى توفير محطات مخصصة لإطعام وسقيا القطط في كورنيش الخبر، في ظل موجات الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف.

وانطلقت المبادرة فعليًا في عدة مواقع على الكورنيش، لتشكل خطوة نوعية في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرفق بالحيوان، وتقديم نموذج حضاري في التعامل مع الكائنات السائبة، لا سيما في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وقد حظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من السكان والزوار، الذين عبروا عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات التي تعكس روح المسؤولية الاجتماعية، وتساهم في الحد من الممارسات العشوائية لإطعام القطط في الأماكن العامة، من خلال حلول منظمة ونظيفة تحافظ على المظهر العام وتدعم الاستدامة البيئية.