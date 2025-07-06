شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت شركة المياه الوطنية عملاءها الذين لديهم توصيلات مياه منزلية غير مسجلة أو غير نظامية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتسجيل وصلات المياه والصرف الصحي قبل انتهاء مبادرة التصحيح في 18 أغسطس المقبل والاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات المالية والمقابل المالي للخدمة، وذلك من خلال قنواتها الرسمية سواء عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (WWW.NWC.COM.SA).

وأوضحت أن مبادرة تصحيح أوضاع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية أو للتوصيلات غير المسجلة انطلقت في 18 مايو 2024 لمدة 3 أشهر، حاثة المستفيدين من مراجعة القنوات الرسمية للتعرف على الشروط اللازمة للحصول على الخدمات وآلية التقديم لتسجيل التوصيلة غير النظامية أو غير المسجلة، والاطلاع على تفاصيل الإعفاء للمقابل المالي للخدمة، وكذلك المخالفات أو الغرامات المترتبة لعدم نظامية التوصيلات، ونوعية التوصيلات الخاضعة للتسجيل.

وأشارت الشركة إلى أن قنواتها الرسمية تستقبل طلبات على مدار 24 ساعة يوميًا، كما يوفر مركز الاتصال الموحد خدمات التقديم والإجابة على الاستفسارات (8004411110)، مشددة على أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على استدامة تقديم خدمات المياه والانتفاع بها، والتأثير على الشبكات والتي من شأنها الضرر بالصحة العامة والبيئة.