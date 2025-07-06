أجمل الوجهات العائلية الساحرة في أبها لصيف 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتألق أبها (عروس الجنوب) في صيف السعودية 2025 لتجمع بين سحر الجبال الضبابية والترفيه العائلي المُبهج تحت شعار "لون صيفك"، لتقدم مع أجوائها المعتدلة ومناظرها الطبيعية الخلابة، وجهات عائلية تجمع بين المرح والإثارة، والاسترخاء، مما يجعلها الملاذ المثالي للعائلات الباحثة عن ذكرياتٍ لا تُنسى.

موجان بارك

يمكن بدء مغامرتك مع أسرتك في موجان بارك، الوجهة الترفيهية التي تنبض بالحياة، حيث تتردد ضحكات الأطفال بين الألعاب الممتعة، بينما تستمتع العائلات بمرافق مصممة لتناسب جميع الأعمار.

مزرعة السحاب للفراولة

وبعدها انطلق مع أسرتك إلى مزرعة السحاب للفراولة، حيث تأخذك رحلة قطف الفراولة وسط حقول خضراء تكتسي بالضباب؛ وهي تجربة ساحرة تتيح للأطفال استكشاف الطبيعة، بينما يلتقط الكبار صورًا تذكارية مع إطلالات جبلية تأسر القلب.

فابي لاند

ولمُحبي الترفيه الداخلي، يقدم فابي لاند عالمًا من الألعاب المتنوعة، حيث يجد كل فرد في العائلة نشاطًا يناسبه، سواء الألعاب التفاعلية المختلفة أو المساحات التي تبعث الهدوء والراحة.

متنزه أبو خيال

ولا تفوّت زيارة متنزه أبو خيال، حيث تمتزج المساحات الخضراء الشاسعة مع نسمات الهواء البارد، مما يجعله مثاليًا للتنزه أو الاسترخاء مع وجبة عائلية، وهي أجواء مثالية خلال الصيف.

قرية رجال ألمع التراثية

ولرحلة تاريخية مميزة، عليك زيارة قرية رجال ألمع التراثية، حيث تأخذك المباني الحجرية والمتاحف في رحلة عبر الزمن، لتستكشف تراث عسير مع أطفالك في تجربة تعليمية مُمتعة.

تلفريك أبها

وأخيرًا، اصعد إلى تلفريك محطة العربات المعلقة، لتجربة تأخذك فوق قمم عسير، حيث تتلاقى الغيوم مع الجبال في مشهد يخطف الأنفاس.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍّ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»؛ التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيامٍ ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.