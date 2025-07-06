شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل يزور استوديو الأحساء التصميمي ويشيد بتجربة الهيئة في توظيف العمارة السعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، استوديو الأحساء التصميمي، واطّلع على تجربة هيئة تطوير الأحساء في تطوير القطاع العمراني من خلال توظيف مفاهيم العمارة السعودية وتحسين المشهد الحضري بما يسهم في رفع جودة الحياة.

وخلال الزيارة، استعرض الوزير أبرز المبادرات التصميمية التي تتبناها الهيئة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البيئة العمرانية عبر تعزيز الهوية المحلية، وتحقيق التكامل بين الطابع المعماري الأصيل والمعايير الحضرية الحديثة.

ويُعد استوديو الأحساء التصميمي أول “استوديو جاهزية” على مستوى المملكة، حيث يمثل منصة تفاعلية لعرض وتحليل المشاريع التنموية وفق منهجية تصميمية متكاملة تراعي الخصوصية الثقافية، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن مستدامة وذات طابع فريد.

وأشاد معالي الوزير بالجهود التي تبذلها الهيئة، مؤكدًا أن التجربة تعد نموذجًا يحتذى به في تعزيز الهوية العمرانية وتهيئة بيئة حضرية متوازنة تحقّق تطلعات السكان والزوار على حد سواء.