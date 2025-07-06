شكرا لمتابعة خبر عن فيلم الوجهة يروي كيف أصبحت المملكة قلب العالم النابض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام، عن فيلم وثائقي جديد باسم “الوجهة”، الذي يبرز تطورات السعودية في الأعوام الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والرياضية والثقافية والإعلامية والفنية، من أجل إبراز خطواتها المتسارعة نحو تحقيق رؤية البلاد 2030 وتحولها إلى وجهة للعالم.

ويتناول اسم “الوجهة” الذي يحمله الفيلم مفهوم التطلُّع نحو المستقبل، وتحقيق الأهداف، وهو ما يتماشى مع مسار السعودية التحولي في تحقيق خططها الطموحة، إذ باتت السعودية في الوقت الراهن وجهة يتطلّع إليها العالم، لما تنفّذه من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات.

ويُعرض فيلم “الوجهة” على منصة شاهد، وstc tv، إضافة إلى القنوات السعودية، والمنصات الرسمية لوزارة الإعلام ومبادرة كنوز السعودية، ويجمع بين اللقطات الإبداعية من المصادر الموثوقة لوسائل الإعلام المختلفة والمهتمة بما يدور في أنحاء المملكة، إلى جانب اللقاءات الحصرية مع الخبراء والمتخصصين في المجالات التي يتناولها الفيلم.