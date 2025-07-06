شكرا لمتابعة خبر عن القصيم تتصدّر المملكة في قطاع النخيل بـأكثر من 12 مليون نخلة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، المهندس سلمان الصوينع، أن منطقة القصيم تتبوأ الصدارة على مستوى المملكة في قطاع النخيل، مشيرًا إلى أنها تحتضن أكثر من 12 مليون نخلة، تنتج عشرات الأصناف من التمور المحلية.

وأوضح الصوينع أن ما يميز القصيم ليس فقط الكمية، بل أيضًا التنوع الكبير في الأصناف، إذ تنتج المنطقة أكثر من 50 نوعًا من التمور، أبرزها: السكري، البرحي، الصقعي، الخلاص، ونبوت السيف، وغيرها من الأصناف التي تحظى بقبول واسع داخل المملكة وخارجها.

وبالرجوع إلى أحدث تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023، فإن منطقة القصيم تضم قرابة 10.7 مليون نخلة، منها 9.7 مليون نخلة مثمرة، وتنتج ما يزيد على 578 ألف طن من التمور سنويًا، لتتصدر بذلك مناطق المملكة في حجم الإنتاج.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن العدد الإجمالي للنخيل قد يصل إلى نحو 11.2 مليون نخلة، بإنتاج سنوي يتجاوز 320 ألف طن.

وعلى مستوى تنوّع الأصناف، تزرع القصيم أكثر من 80 صنفًا محليًا من التمور، ضمن أكثر من 300 صنف يُنتج في المملكة، ما يعزز من موقعها الريادي في هذا القطاع الزراعي الحيوي.

يُشار إلى أن منطقة القصيم تُعد من أهم مواطن زراعة النخيل في المملكة، وتستضيف سنويًا مهرجان التمور في مدينة بريدة، الذي يُعد واحدًا من أكبر أسواق التمور في العالم، ويجتذب تجارًا ومستهلكين من داخل المملكة وخارجها.