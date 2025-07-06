شكرا لمتابعة خبر عن محلل طقس: رياح شمالية نشطة تضرب عدة مناطق الأحد والاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وليد سليمان الحقيل، المهتم بأخبار الطقس، أن عدة مناطق في المملكة ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح الشمالية، يومي الأحد 11 محرم، والاثنين الذي يليه، وفقًا لبيانات المراصد العالمية.

وأشار الحقيل إلى أن الرياح ستمتد من المناطق الشمالية وصولًا إلى وسط المملكة، كما ستؤثر على طريق الساحل بين جدة وجازان خلال ساعات النهار، مرجحًا أن تكون سرعة الرياح ملحوظة وفقًا للأرقام المسجلة من النماذج المناخية العالمية.