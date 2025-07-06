شكرا لمتابعة خبر عن تحديثات جديدة على مسارات الحافلات في حي لبن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرت الجهات المعنية بتطوير النقل العام في مدينة الرياض تحديثات جديدة على مسارات الحافلات، شملت تحديدًا حي لبن (ظهرة لبن)، ودخلت هذه التغييرات حيّز التنفيذ بدءًا من يوم 6 يوليو 2025، وذلك في إطار تحسين كفاءة التنقل وربط الأحياء السكنية بالمواقع الحيوية.

وشملت التعديلات إيقاف مرور المسار 984 بحي لبن، ليصبح مقتصرًا على خدمة حي ظهرة لبن فقط، وهو ما يتيح خدمة أكثر تخصصًا لسكان هذا الحي.

في المقابل، تم تغيير رقم المسار 916 إلى 182، مع تمديده ليغطي حي لبن بدلًا من 984، في خطوة تهدف إلى تعزيز تغطية شبكة الحافلات لهذا الجزء الحيوي من العاصمة.

ويوفر المسار 182 الجديد الآن ربطًا مباشرًا بين حي لبن ومحطة المتحف الوطني، ما يُعد نقلة نوعية في تسهيل تنقلات السكان نحو وجهات رئيسية داخل المدينة.

كما تم تحديد محطة الرابية 401 كنقطة محورية للتوقف والتبديل بين مسارات 730 و984 و182، مما يمنح الركاب مرونة أكبر في التنقل والوصول إلى وجهاتهم بسهولة.

ودعت الجهات المعنية سكان الأحياء المتأثرة إلى مراجعة التحديثات الجديدة عبر تطبيق “درب” أو المنصات الرسمية، لضمان الاستفادة المثلى من المسارات المعدلة، كما نصحت المستخدمين بالتعرف على محطة الرابية الجديدة كونها أصبحت محورًا رئيسيًا في تبديل المسارات.