شكرا لمتابعة خبر عن تدشين برنامج لون صيفك في الباحة لتعزيز النشاط الرياضي المجتمعي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن أمين منطقة الباحة ورئيس اللجنة التنفيذية لصيف الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، برنامج “لون صيفك” مساء أمس الجمعة 5 يوليو 2025، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة في المنطقة، بندر سعد الغامدي، وذلك ضمن فعاليات صيف الباحة لهذا العام، وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة 20 يومًا، إلى تعزيز الأنشطة الرياضية المجتمعية خلال موسم الصيف، من خلال تنظيم فعاليات مفتوحة تُقام في عدد من المواقع العامة بالمنطقة، من أبرزها منتزه رغدان، إضافة إلى مواقع أخرى تم تجهيزها لاستقبال الزوار والمشاركين من مختلف الفئات.

ويأتي البرنامج ضمن جهود أمانة الباحة وفرع وزارة الرياضة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في محور جودة الحياة، عبر نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، بما يسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الرياضية.

كما يتماشى “لون صيفك” مع مفاهيم الحملة الوطنية التي تحمل الاسم نفسه، والتي تسعى إلى جعل النشاط الرياضي جزءًا من أسلوب حياة الأفراد خلال فترة الصيف، من خلال فعاليات ممتعة وآمنة ومتنوعة.

وتتضمن الأنشطة المقدمة في البرنامج عددًا من الرياضات الجماعية والفردية، من أبرزها: التنس الأرضي، تنس الطاولة، الريشة الطائرة، المبارزة، البلياردو، السهام، المشي الجبلي (الهايكينج)، كرة قدم الطاولة (الفرفيرا)، التايكوندو، البلوت، كرة السلة، وكرة القدم.

ويستهدف البرنامج كافة شرائح المجتمع من أسر وشباب وزوّار، حيث يوفر بيئة رياضية وترفيهية متكاملة، تسهم في تنمية روح المشاركة المجتمعية، وتعزيز الصحة الجسدية، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل العائلي خلال الإجازة الصيفية.