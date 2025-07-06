شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تصدر قرار تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، قراراً لتصنيف رخص العمل بناءً على المستوى المهاري، ويتضمن تحديد معايير أهلية واضحة لتصنيف مهارة العمالة الوافدة، وذلك حرصاً من الوزارة على تنظيم سوق العمل وتطوير الكفاءات البشرية.

ويهدف القرار إلى: تعزيز أداء العاملين، ورفع الخبرة إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المهارات الأعلى، بناء بيئة دائمة للاستقرار والاستثمار في المستقبل من خلال استقطاب المواهب، تطبيق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات والمهارات العالية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تعزيز مستوى الاشتمال للتصنيف السعودي الموحد للمهن، فضلًا عن تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب توزيع الفئات المهارية للعمالة غير السعودية بالمملكة.

وأشارت إلى أن مراحل التنفيذ: المرحلة الأولى: إعادة تصنيف العمالة الحالية في سوق العمل بتاريخ 6 يوليو 2025م، بينما المرحلة الثانية: تصنيف العمالة الجديدة القادمة للمملكة بعد 3 أغسطس 2025م.