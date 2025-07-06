شكرا لمتابعة خبر عن 10 آلاف جولة رقابية على الجوامع والمساجد في تبوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك (10,286) جولة رقابية ميدانية على الجوامع والمساجد، خلال الفترة من 1 رمضان حتى 29 ذي الحجة 1446هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المستمرة وضمان سير العمل في المساجد.

ونفّذت (9,766) جولة من قِبل المراقبين، و(520) جولة من قِبل المراقبات، شملت أعمال المتابعة عددًا من الجوانب الفنية والخدمية.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز الرقابة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في بيوت الله، تحقيقًا لرسالة الوزارة في العناية بالمساجد وتهيئتها لراحة المصلين.