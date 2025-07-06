الأسبوع في 8 صور: وفاة مأساوية لنجم "ليفربول".. وحرائق مستعرة في اليونان وتركيا

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محمد بن مسعود - الدمام - لاعبات منتخبي إسبانيا والبرتغال يقفن دقيقة حداد على نجم ليفربول ديوجو جوتا الذي لقي حتفه مع شقيقه في حادث سير مارتن مايسنر/ أسوشيتد برس

تناثرت الدماء والركام وأوراق البلوت في مقهى بغزة بعد قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس

فتاة فلسطينية تقف فوق أنقاض منزل دمره القصف الجوي الإسرائيلي في الزوايدة بغزة عبد الكريم حنا/ أسوشيتد برس

النار تشتعل في كومة من المخدرات المضبوطة خلال اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات في ميانمار ساي أونج ماين/ فرانس برس

رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق غابات في جزيرة كريت باليونان ستيفانوس رابانيس/ رويترز

رجال الإطفاء والسكان يحاولون إخماد حريق غابات في إزمير بتركيا أحمد أيبرك سيمن/ فرانس برس

صواعق برق تضرب السماء بالقرب من متنزه ناشونال مول في العاصمة الأمريكية واشنطن آرون شوارتز/ وكالة سيبا

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