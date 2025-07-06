الأسبوع في 8 صور: وفاة مأساوية لنجم "ليفربول".. وحرائق مستعرة في اليونان وتركيا

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مارتن مايسنر/ أسوشيتد برس
جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس
عبد الكريم حنا/ أسوشيتد برس
ساي أونج ماين/ فرانس برس
ستيفانوس رابانيس/ رويترز
أحمد أيبرك سيمن/ فرانس برس
آرون شوارتز/ وكالة سيبا
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